In der Kreisliga C Staffel 12, die vom Kreis Hunsrück/Mosel geleitet wird, gab es einen Spielabbruch im Cochemer Moselstadion.

Spielabbruch in der Fußball-Kreisliga C Staffel 12: Die Partie zwischen der Spvgg Cochem II und der SG Hambuch II wurde in der Halbzeitpause von Schiedsrichterin Manuela Bach vorzeitig beendet. Sie konnte wegen einer Fußverletzung nicht weiterpfeifen.

Beim Stand von 1:1 zwischen Cochem II und Hambuch II zückte Schiedsrichterin Bach kurz vor der Halbzeit Rot gegen einen Cochemer und Rot gegen einen Hambucher wegen Tätlichkeiten. Ein anderer Spieler trat in dem Gemenge dann aus Versehen auf den Fuß von Bach. Sie pfiff noch bis zur Pause weiter, dann wurden die Schmerzen aber zu groß. Die Partie wird nun neu angesetzt. An der Spitze schwächeln der SV Müden und die SG Landkern/Illerich, nach dem Winter gab es auch im zweiten Spiel keinen Sieg für das Top-Duo. Müden spielte beim 1:1 gegen Ettringen II das zweite Mal Remis, Landkern verlor beim 0:1 in Kürrenberg das zweite Mal. Müden hat somit nun sechs Punkte Vorsprung auf den Zweiten Landkern.