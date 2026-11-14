Verhandlung des Spielabbruchs Sperren und Spielwertung: Am Montag hat die Spruchkammer das Wort Stefan Nink 14.11.2026, 10:44 Uhr

i Sascha Häcker wird als Vertreter des verhinderten Vorsitzenden Daniel Jores den VfL Bad Ems die Spruchkammersitzung in Koblenz besuchen. VfL Bad Ems

Der Worte sind genug gewechselt. Es wird Zeit, dass der leidige Abbruch des C-Liga-Spiels in Bad Ems von den Sportrichtern verhandelt wird. Am Montagabend um 18 Uhr tritt die Kammer in Koblenz zusammen, um die unschönen Vorfälle zu bewerten.

Wie hat der Kicker des SC SB Filsen die zum Spielabbruch führende Attacke des Spielers des VfL Bad Ems verarbeitet? Waren die Geschehnisse, die viele Beteiligte auf und neben Platz fassungslos zurückgelassen hatte, Thema beim folgenden Training der Elf vom Mittelrhein?







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