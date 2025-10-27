Kreisliga C Staffel 14 Späte Wende: Türkgücü gewinnt Simmerner Stadtderby 27.10.2025, 11:22 Uhr

i Jubel bei Türkgücü Simmern nach dem 2:1-Siegtor in der Nachspielzeit gegen Stadtrivale SG Soonwald/Simmern um Kapitän Moritz Piroth (links). B&P Schmitt

Prestigesieg für Türkgücü Simmern in der C Staffel 14. Nach 18 Jahren stand man wieder Stadtrivale Soonwald/Simmern gegenüber und gewann 2:1.

Das Simmerner Stadtderby hat es seit Ewigkeiten nicht mehr in der Meisterschaft gegeben, das letzte Duell zwischen Türkgücü Simmern und der SG Soonwald/Simmern gab es am 20. Mai 2007, Soonwald siegte damals 9:0 in der Fußball-Kreisliga B Süd. Nun ist Ex-Bezirksligist Soonwald/Simmern ganz unten angekommen und spielt mit Türkgücü in der Kreisliga C Staffel 14.







