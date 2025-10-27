Prestigesieg für Türkgücü Simmern in der C Staffel 14. Nach 18 Jahren stand man wieder Stadtrivale Soonwald/Simmern gegenüber und gewann 2:1.
Lesezeit 1 Minute
Das Simmerner Stadtderby hat es seit Ewigkeiten nicht mehr in der Meisterschaft gegeben, das letzte Duell zwischen Türkgücü Simmern und der SG Soonwald/Simmern gab es am 20. Mai 2007, Soonwald siegte damals 9:0 in der Fußball-Kreisliga B Süd. Nun ist Ex-Bezirksligist Soonwald/Simmern ganz unten angekommen und spielt mit Türkgücü in der Kreisliga C Staffel 14.