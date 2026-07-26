Kader Kreisliga C Staffel 14 Soonwald/Simmern um Erik Milz ist der Top-Favorit Michael Bongard 26.07.2026, 18:00 Uhr

i Erik Milz (rotes Trikot, links – hier beim 3:2-Testspielsieg gegen B-Ligist SG Uhler/Kastellaun) ist zurück bei seinem Heimatverein SG Soonwald/Simmern, für den er im Männerbereich noch nicht gespielt hat. Aus der Jugend wechselte Milz als 17-Jähriger in die Oberliga zum TSV Emmelshausen, nach nur einer Saison ging es 2019 für vier Jahre zum Bezirksligisten SG Liebshausen, ehe drei Jahre beim Rheinlandligisten TuS Kirchberg folgten. Nun geht der erst 25-jährige Offensivmann Milz gleich vier Etagen tiefer in die C-Klasse. Seine SG Soonwald/Simmern wird von allen Konkurrenten als Titelkandidat Nummer eins getippt. Christian Kiefer

Zugänge, Abgänge, Favoriten, Saisonziele – die große Kader-Übersicht der Kreisliga C Staffel 14, die vom Kreis Hunsrück/Mosel geleitet wird. Zehn Hunsrück-Teams, eine Mannschaft vom Rhein und eine von der Mosel mischen in der zwölfköpfigen C 14 mit.

Zwölf Mannschaften gehen in der Kreisliga C Staffel 14 an den Start, bei der Frage nach dem Favoriten gibt es aber nur eine Antwort: SG Soonwald/Simmern. Der frühere Bezirksligist wurde in der Vorsaison nur Sechster, hat sich aber durch starke Neuzugänge – allen voran der Kirchberger Ex-Rheinlandliga-Kicker Erik Milz – auf den Favoritenschild gehoben.







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