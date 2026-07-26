Zugänge, Abgänge, Favoriten, Saisonziele – die große Kader-Übersicht der Kreisliga C Staffel 14, die vom Kreis Hunsrück/Mosel geleitet wird. Zehn Hunsrück-Teams, eine Mannschaft vom Rhein und eine von der Mosel mischen in der zwölfköpfigen C 14 mit.
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Zwölf Mannschaften gehen in der Kreisliga C Staffel 14 an den Start, bei der Frage nach dem Favoriten gibt es aber nur eine Antwort: SG Soonwald/Simmern. Der frühere Bezirksligist wurde in der Vorsaison nur Sechster, hat sich aber durch starke Neuzugänge – allen voran der Kirchberger Ex-Rheinlandliga-Kicker Erik Milz – auf den Favoritenschild gehoben.