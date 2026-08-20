Patzer von Soonwald/Simmern: In der C Staffel 14 kam der Titelkandidat nicht über ein 2:2 gegen Sohren II hinaus. In der C Staffel 13 hat die Reserve-SG Braunshorn/Ehrbachtal auf ein „9er-Team“ umgemeldet.
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Dicke Überraschung in einer vorgezogenen Partie in der Fußball-Kreisliga C Staffel 14: Titelkandidat SG Soonwald/Simmern kam in Holzbach nicht über ein 2:2 (0:0) gegen die SG Sohren/Büchenbeuren II hinaus.Vor knapp drei Wochen hatte Soonwald in Sohren noch mit 7:1 im Kreispokal 2 gewonnen.