Kreisligen C Staffel 13 und 14
Soonwald patzt gegen Sohren II, Reserve-SG jetzt „9er“
Da konnte Trainer Axel Krug nicht zufrieden sein: Seine SG Soonwald/Simmern, Titelkandidat in der C Staffel 14, musste sich in H
Da konnte Trainer Axel Krug nicht zufrieden sein: Seine SG Soonwald/Simmern, Titelkandidat in der C Staffel 14, musste sich in Holzbach mit einem 2:2 gegen die SG Sohren II begnügen. Gegen den gleichen Gegner hatte Soonwald vor rund drei Wochen im Kreispokal 2 noch 7:1 gewonnen.
Christian Kiefer

Patzer von Soonwald/Simmern: In der C Staffel 14 kam der Titelkandidat nicht über ein 2:2 gegen Sohren II hinaus. In der C Staffel 13 hat die Reserve-SG Braunshorn/Ehrbachtal auf ein „9er-Team“ umgemeldet.

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Dicke Überraschung in einer vorgezogenen Partie in der Fußball-Kreisliga C Staffel 14: Titelkandidat SG Soonwald/Simmern kam in Holzbach nicht über ein 2:2 (0:0) gegen die SG Sohren/Büchenbeuren II hinaus.Vor knapp drei Wochen hatte Soonwald in Sohren noch mit 7:1 im Kreispokal 2 gewonnen.
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