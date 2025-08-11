Der erste Spieltag in der Fußball-Kreisliga C ist absolviert, die Staffeln C 13 und C 14 sind die Ligen mit Beteiligung von Rhein-Hunsrücker Mannschaften. Und in der C Staffel 14 hat es schon den ersten Trainerwechsel gegeben: Max Roth ist nicht mehr Coach der SG Soonwald/Simmern, die zum ersten Mal in ihrer SG-Geschichte in der C-Klasse ranmuss. Nach dem Abstieg hatte Roth das Traineramt übernommen, aber schon nach sechs Wochen Vorbereitung und vor dem Pokalspiel beim TuS Kirchberg III das Handtuch geworfen. Die Spieler Mats Backes und Noah Brück haben den Posten interimsmäßig übernommen. Das Pokalspiel bei Kirchberg III ging 0:2 verloren. Kirchberg III war nur sieben Tage später nun auch der Soonwald/Simmerner Auftaktgegner in der Meisterschaft, diesmal wurde in Tiefenbach gespielt. Auch da gewann Kirchberg III mit 3:0. Erster Tabellenführer in der C Staffel 14 mit nur Hunsrücker Teams ist die SG Kastellaun/Uhler II nach dem 5:1 bei der SG Hunsrückhöhe II.