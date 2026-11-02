Kreisligen C Staffel 13 und 14 Sohren II schlägt vor 300 Zuschauern Niedersohren 4:0 Michael Bongard 02.11.2026, 13:09 Uhr

i Stefan Müller (links), Standby-Stürmer der SG Sohren/Büchenbeuren II, avancierte mit zwei Toren und einer Vorlage zum Matchwinner im Derby vor 300 Zuschauern gegen den SV Niedersohren um Niklas Henn. Sohren II gewann mit 4:0 gegen den Tabellenzweiten aus dem Nachbarort. Dennis Irmiter

300 Zuschauer in der C-Klasse? Das erste Derby der ehemaligen SG-Partner Sohren/Büchenbeuren II und Niedersohren lockte diese große Kulisse auf die „Alte Asche“ an. Sohren II gewann das Duell mit 4:0.

Großer Andrang in Sohren: Das erste Derby der ehemaligen SG-Partner zwischen der SG Sohren/Büchenbeuren II und dem SV Niedersohren sahen 300 Zuschauer. Eine Top-Kulisse für ein Spiel in der Fußball-Kreisliga C. Der Blick auf die beiden „Kreis-Hunsrück/Mosel-Staffeln“ 13 und 14:Kreisliga C Staffel 13: Durch einen verwandelten Elfmeter von Fawzi Mouslem gewann der SC Weiler II mit 1:0 gegen den TuS Treis-Karden und steht mit 17 ...







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