300 Zuschauer in der C-Klasse? Das erste Derby der ehemaligen SG-Partner Sohren/Büchenbeuren II und Niedersohren lockte diese große Kulisse auf die „Alte Asche“ an. Sohren II gewann das Duell mit 4:0.
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Großer Andrang in Sohren: Das erste Derby der ehemaligen SG-Partner zwischen der SG Sohren/Büchenbeuren II und dem SV Niedersohren sahen 300 Zuschauer. Eine Top-Kulisse für ein Spiel in der Fußball-Kreisliga C. Der Blick auf die beiden „Kreis-Hunsrück/Mosel-Staffeln“ 13 und 14:Kreisliga C Staffel 13: Durch einen verwandelten Elfmeter von Fawzi Mouslem gewann der SC Weiler II mit 1:0 gegen den TuS Treis-Karden und steht mit 17 ...