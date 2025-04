In der Fußball-Kreisliga C Staffel 13 hat die SG Sohren/Büchenbeuren II das Top-Spiel gegen den TuS Ellern mit 4:1 gewonnen und ist bei einem Spiel weniger bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter herangerückt. Ellern (39 Punkte/20 Spiele) liegt knapp vor Sohren (38/19) und dem Dritten Werlau/Urbar II (36/19), der sich mit einem 0:0 gegen den Fünften Braunshorn/Ehrbachtal II begnügen musste. Sohren II hätte noch eine bessere Ausgangsposition, wenn man nicht Ende März gegen die beiden Schlusslichter Ober Kostenz II und Hunsrückhöhe II verloren hätte.

Keine Veränderungen in der C Staffel 9: Die Top Vier Buchholz (5:1 gegen Syrien Koblenz II), Rot-Weiss Koblenz III (14:0 gegen Lahnstein II), Weiler II (7:0 gegen Nörtershausen II) und Bad Salzig (7:0 gegen Rhens II) gewannen ihre Partien klar. Fünf Spieltage vor Schluss führt Buchholz (53 Punkte) das Klassement vor Rot-Weiss III (51) und Weiler II (49) an, Bad Salzig (44) ist bei einem Spiel weniger Vierter.