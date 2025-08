Für die Reserve des SC Vallendar beginnt die Runde in der Fußball-Kreisliga C8 nicht schon am anstehenden Wochenende. Die Grün-Weißen können unterdessen die Füße hochlegen, nachdem die für Samstag vorgesehene dritte Garnitur der SG Rheinhöhen vom Spielbetrieb zurückgezogen wurde. „Wir wollten vielen unserer Leute Spielzeiten geben“, so Julian Minor, der Abteilungsleiter des TuS Dahlheim, der mit der SG Dachsenhausen und dem SV Prath gemeinsame Sache macht. „Wir hatten uns frühzeitig Gedanken gemacht, weil es mit unserer Dritten schon im Vorjahr personell recht schwierig war.“

„Für zwei Mannschaften haben wir im Grunde genommen zu viel Leute, für drei hingegen aber zu wenig. Uns war klar, dass es wieder eine enge Nummer wird.“

Julian Minor und Co. machten sich die Abmeldung der Dritten alles andere als leicht.

So saßen die Verantwortlichen der an der Spielgemeinschaft beteiligten drei Vereine zusammen und beratschlagten, bevor sie sich dann doch zu einer erneuten Meldung der dritten Welle entschieden. „Für zwei Mannschaften haben wir im Grunde genommen zu viel Leute, für drei hingegen dann aber zu wenig. Uns war klar, dass es wieder eine enge Nummer wird“, so Minor. Der Abteilungsleiter des TuS lobte das Verständnis von Alexander Wiediker, dem Sachbearbeiter des Fußball-Kreises Rhein-Lahn, und der seit jeher bekannten Konkurrenten. Unabdingbar für die weitere Teilnahme der Dritten der SG Rheinhöhen am Spielbetrieb wäre das kollektive Entgegenkommen der jeweiligen Spielpartner gewesen, die Begegnungen vom Sonntag wegzuziehen. Minor: „Wir wollten den Spielplan möglichst entzerren.“

Mit Wechsel in die Koblenzer Staffel 8 verändert sich die Lage

Im Rhein-Lahn-Kreis wäre das wohl kein Problem gewesen. Doch mit dem Wechsel in die Koblenzer Staffel veränderte sich die Situation. „Das machte es für uns nicht einfacher. Ohne Zustimmung unserer Gegner waren Verlegungen nicht möglich.“ So zogen die Verantwortlichen der SG Rheinhöhen dieser Tage nach dem Motto „lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende“ nach einer Spielersitzung und Abwägung der Lage die Konsequenz und meldeten schweren Herzens ihre dritte Mannschaft ab. Minor: „Es macht einfach keinen Sinn, zumal wir derzeit wegen Urlaubs sogar schon Last haben zwei Mannschaften zu stellen.“