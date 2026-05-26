3:0 gegen Roßbach/Verscheid Rheinbreitbacher freuen sich über C4-Meisterschaft Lukas Erbelding 26.05.2026, 06:00 Uhr

i Der SV Rheinbreitbach III durfte die Meisterschaft in der Kreisliga C4 bejubeln. Jörg Niebergall

Grund zur Freude hatte die dritte Mannschaft des SV Rheinbreitbach. Nach dem 3:0 gegen den SV Roßbach/Verscheid II feierte das Team die Meisterschaft in der Kreisliga C4.

Die dritte Mannschaft des SV Rheinbreitbach hat sich den Meistertitel in der Fußball-Kreisliga C, Staffel 4, gesichert. Am abschließenden Saisonspiel setzte sich der SV vor 200 Zuschauern mit 3:0 gegen die Reserve des SV Roßbach/Verscheid durch. Zweiter wurde der SV Leubsdorf, Roßbach/Verscheid landete auf Rang drei, die vierte Position belegte der SV Güllesheim.







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