3:0 gegen Roßbach/Verscheid
Rheinbreitbacher freuen sich über C4-Meisterschaft
Der SV Rheinbreitbach III durfte die Meisterschaft in der Kreisliga C4 bejubeln.
Der SV Rheinbreitbach III durfte die Meisterschaft in der Kreisliga C4 bejubeln.
Jörg Niebergall

Grund zur Freude hatte die dritte Mannschaft des SV Rheinbreitbach. Nach dem 3:0 gegen den SV Roßbach/Verscheid II feierte das Team die Meisterschaft in der Kreisliga C4.

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Die dritte Mannschaft des SV Rheinbreitbach hat sich den Meistertitel in der Fußball-Kreisliga C, Staffel 4, gesichert. Am abschließenden Saisonspiel setzte sich der SV vor 200 Zuschauern mit 3:0 gegen die Reserve des SV Roßbach/Verscheid durch. Zweiter wurde der SV Leubsdorf, Roßbach/Verscheid landete auf Rang drei, die vierte Position belegte der SV Güllesheim.

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