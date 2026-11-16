In der C Staffel 14 hat die SG Biebertal/Unterkülztal II bei der SG Rheinblick III in Niederburg die erste Niederlage kassiert und musste am letzten Spieltag vor der Winterpause auch die Tabellenführung an die SG Soonwald/Simmern abtreten.
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Der Blick auf den letzten regulären Spieltag in der Fußball-Kreisliga C Staffel 13 und 14:Kreisliga C Staffel 13: Überraschendes zweistelliges Ergebnis: B-Klasse-Absteiger SG Mosel Löf II ging im Derby gegen die SG Nörtershausen/Oppenhausen II, die sich mit Akteuren aus dem spielfreien A-Klasse-Team verstärkt hatte, mit 0:10 unter.