Nach Spielabbruch in Bad Ems Pfeifen Schiedsrichter eigentlich noch gerne C-Klasse? Stefan Nink 13.11.2026, 10:02 Uhr

i Patrick Heim leitete unlängst das Rheinlandliga-Spiel zwischen dem SV Untermosel und der Zweitvertretung der Trierer Eintracht. Er weiß aber auch, wie es an der Basis zugeht. René Weiss

Dass Spieler oder Trainer strittige Szenen anders bewerten als der Schiri, ist an sich nicht dramatisch. Doch wie so häufig macht bei der Aufarbeitung der Ton die Musik. KSO Patrick Heim sieht jedoch insgesamt nicht mehr Konfliktpotenzial als früher.

Kreisschiedsrichter-Obmann Patrick Heim (Hohenstein) hat natürlich Kenntnis von dem, was sich am vergangenen Sonntag im Bad Emser Silberaustadion zugetragen hat. „Der Fußballkreis Rhein-Lahn ist ja eher übersichtlich. Da bin ich in der Regel spätestens am Montagmorgen auf dem Laufenden“, sagt der Funktionär, der an den meisten Wochenenden selbst vor allem in überkreislichen Ligen als Regelhüter unterwegs ist, aber auch genau weiß, wie es in den ...







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