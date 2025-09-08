Cochem. In der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 ist die SSG Lutzerather Höhe perfekt aus den Startlöchern gekommen: Das 5:0 daheim gegen die SG Eifelhöhe II war der dritte Sieg im dritten Spiel. Die gleiche Ausbeute kann die SG Ahrtal Hönningen II aufweisen. Allerdings belegen Ahrtal II und Lutzerather Höhe nicht den ersten Tabellenplatz, sondern stehen auf Rang drei und vier, weil das Spitzenduo SV Ulmen (zwölf Punkte aus fünf Partien) und FSG Kirchwald II (zehn Zähler aus vier Begegnungen) mehr Spiele absolviert hat. Die Reserve der Lutzerather, die in der gleichen Staffel spielt wie die erste Mannschaft, hat beim 2:2 gegen die DJK Kelberg II den ersten Punkt eingefahren, bleibt aber Schlusslicht. In der Kreisliga C Staffel 13 hat der TuS Treis-Karden erst zwei Spiele absolviert, aber beide gewonnen. Genau wie COC-Lokalrivale SV Müden (neun Punkte aus vier Partien) hat man sich erst mal oben festgesetzt. In der C Staffel 21 gewann Zell II das COC-Derby bei Mont Royal II mit 3:0.