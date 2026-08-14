Nach vielen demoralisierenden Jahren will der VfL Bad Ems den Weg, der mit konsequenter Förderung der Jugend begann, fortsetzen und seinen Talenten eine ordentliche Perspektive im Seniorenbereich bieten. Dabei hilft ein Urgestein tatkräftig mit.
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Nach vielen überaus harten Jahren, in denen es bei den Fußballern des VfL Bad Ems im Sturzflug bis in die unterste Klasse ging, könnte nun eine Art „ Renaissance“ beim Traditionsverein aus der charmanten Kurstadt an der unteren Lahn bevorstehen.