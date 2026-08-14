Renaissance beim VfL Bad Ems? Oldie Udo Secker soll als Coach in die Zukunft führen Stefan Nink 14.08.2026, 13:08 Uhr

i Die VfL-Männer in lange nicht gesehener Siegerpose nach dem 4:0-Erfolg in Osterspai beim SC SB Filsen zum Auftakt der Fußball-Kreisliga C8, von links Andrei Vamanu, Sascha Häcker, Adrian Bercu, Ali Yavuz, Tabib Akdag, Ibrahim Mahmoud, Florin Bolea, Simon Daoihra, Liviu Dutoiu, Thorsten Schönau, Eduart Borovci, Florin Ruset, Trainer Udo Secker, Khalil Ghanem, Ben Alisanovic, Carl Eschenauer, Ronaldo Gherbiz. Daniel Jores / VfL Bad Ems

Nach vielen demoralisierenden Jahren will der VfL Bad Ems den Weg, der mit konsequenter Förderung der Jugend begann, fortsetzen und seinen Talenten eine ordentliche Perspektive im Seniorenbereich bieten. Dabei hilft ein Urgestein tatkräftig mit.

Nach vielen überaus harten Jahren, in denen es bei den Fußballern des VfL Bad Ems im Sturzflug bis in die unterste Klasse ging, könnte nun eine Art „ Renaissance“ beim Traditionsverein aus der charmanten Kurstadt an der unteren Lahn bevorstehen.







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