Kreisligen C 13 und 14 Niedersohren gewinnt auch Rückspiel 6:1 gegen Zell II Michael Bongard 31.08.2026, 10:12 Uhr

i Nach dem 6:1 vor drei Wochen in Niedersohren gewann der SVN auch das Rückspiel in der C Staffel 14 in Bullay mit 6:1 gegen die SG Zell II. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

In der Kreisliga C Staffel 14 hat die Saison gerade begonnen, aber eine Partie ist bereits mit Hin- und Rückspiel „abgehakt“. Niedersohren gewann drei Wochen nach dem ersten 6:1 gegen Zell II auch das Rückspiel in Bullay wieder mit 6:1.

Der Blick auf die Fußball-Kreisligen C Staffel 13 und 14:Kreisliga C Staffel 13: Der SC Weiler hat durch den 6:1-Heimsieg gegen Rhens/Spay II die Tabellenführung übernommen mit sieben Punkten aus drei Spielen. Titelfavorit SV Müden musste sich nach dem 2:2 gegen Uhlen Winningen II erneut mit einem Remis (0:0 bei der SG Vorderhunsrück II) begnügen.







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