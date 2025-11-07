Nebel zieht auf, Spielabbruch in Sohren

Die Partie in der C Staffel 14 zwischen Sohren II und Ellern musste abgebrochen werden.

Der Rückrundenauftakt in der Fußball-Kreisliga C Staffel 14 hat am Donnerstag ein jähes Ende gefunden: Die Partie zwischen der SG Sohren/Büchenbeuren II und dem TuS Ellern musste nach zehn Minuten beim Stand von 0:1 für Ellern (Konstantin Heidinger traf) abgebrochen werden.

Nebel zog auf, für Schiedsrichter Essmael Alo war die Sicht von Tor zu Tor nicht mehr gewährleistet – auch nach einer Wartezeit. Die Teams fuhren unverrichteter Dinge heim. Die Partie zwischen dem Tabellenelften Sohren II und dem Zweiten Ellern wird nun neu angesetzt.