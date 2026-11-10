Aus einer der schönsten Nebensachen kann im Handumdrehen eine bittere Auseinandersetzung werden, bei der die Fäuste fliegen. So geschehen im Bad Emser Silberaustadion, wo das VfL-Spiel gegen den SC SB Filsen erst unter- und dann abgebrochen wurde.
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Es hätte ein schöner Herbstnachmittag im Bad Emser Silberaustadion werden können. In der Staffel 8 der Koblenzer Fußball-Kreisliga C erwartete der VfL Bad Ems um 12 Uhr den punktlosen Tabellenletzten SC SB Filsen auf der Lahn-Insel. Die Kurstädter rechneten sich gute Chancen aus, nach dem Aus im Kreispokal (0:2 gegen den C7-Spitzenreiter TuS Weinähr) mit drei Punkten die Aufstiegsplätze im Blick zu behalten.