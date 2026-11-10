Spielabbruch in der C-Klasse Nach „Auf Wiedersehen“ fliegen in Bad Ems die Fäuste Stefan Nink 10.11.2026, 06:00 Uhr

i Hinter den Toren des Stadions Silberau spielten sich im C-Liga-Duell zwischen dem VfL Bad Ems und dem SC SB Filsen unschöne Szene ab, die zum Abbruch führten. Andreas Galonska

Aus einer der schönsten Nebensachen kann im Handumdrehen eine bittere Auseinandersetzung werden, bei der die Fäuste fliegen. So geschehen im Bad Emser Silberaustadion, wo das VfL-Spiel gegen den SC SB Filsen erst unter- und dann abgebrochen wurde.

Es hätte ein schöner Herbstnachmittag im Bad Emser Silberaustadion werden können. In der Staffel 8 der Koblenzer Fußball-Kreisliga C erwartete der VfL Bad Ems um 12 Uhr den punktlosen Tabellenletzten SC SB Filsen auf der Lahn-Insel. Die Kurstädter rechneten sich gute Chancen aus, nach dem Aus im Kreispokal (0:2 gegen den C7-Spitzenreiter TuS Weinähr) mit drei Punkten die Aufstiegsplätze im Blick zu behalten.







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