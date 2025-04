Munteres Scheibenschießen in der Koblenzer C Staffel 9

Der Blick auf das Geschehen in den Kreisligen C Staffel 9 und 13.

Munteres Scheibenschießen des Spitzentrios in der Fußball-Kreisliga C Staffel 9: Am fünftletzten Spieltag gewann Spitzenreiter SSV Buchholz mit 7:0 bei der SG Rhens/Spay, der Zweite Rot-Weiss Koblenz III feierte beim 19:0 beim Schlusslicht SC Filsen einen Rekordsieg, der Dritte VfR Bad Salzig feierte ein 6:1 beim Lokalrivalen SG Nörtershausen II.

Vier Spieltage vor Schluss führt Buchholz weiter mit zwei Punkten Vorsprung auf Rot-Weiss III die Tabelle an, zum direkten Duell kommt es nicht mehr. Erledigt Buchholz seine Hausaufgaben, ist Ende Mai die direkte Rückkehr in die B-Klasse perfekt. Der Dritte Bad Salzig hat bei sechs Punkten Rückstand auf Buchholz und vier auf Rot-Weiss III nur noch minimale Chancen.

C 13: Sohren II patzt bei Biebertal II

In der C Staffel 13 patzte die SG Sohren II beim 3:3 beim Zehnten SG Biebertal II und ist mit 38 Punkten nur noch Dritter. Vorne thront der TuS Ellern mit 42 Punkten vor der SG Werlau II (39). Werlau II und Sohren II haben aber noch ein Spiel mehr als Ellern.