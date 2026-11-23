Kreisligen C Staffel 12 und 13 Müdens Topspiel verlegt, Bad Salzig zieht gleich Michael Bongard 23.11.2026, 11:18 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Dr. N.Lange

Winterpause auch in den C-Klassen, am Wochenende wurden die letzten Nachholspiele ausgetragen – oder wie im Fall Müden gegen Weiler II in der C Staffel 13 auch nicht.

In den Fußball-Kreisligen C Staffel 12 und 13 haben die letzten Nachholspiele vor dem Gang in die Winterpause angestanden, am ersten März-Wochenende geht es in den beiden C-Klassen weiter:Kreisliga C Staffel 12: Der SV Ulmen II überwintert als Schlusslicht, auch beim 1:4 (0:1) gegen die Spvgg Cochem II gab es keinen Sieg.







Artikel teilen

Artikel teilen