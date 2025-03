Der Tabellenführer SV Müden ist lediglich mit zwei Remis aus der Winterpause in der Fußball-Kreisliga C Staffel 13 gekommen, der ärgste Verfolger SG Landkern/Illerich verlor sogar die ersten beiden Partien in 2025. Nun hat das Spitzenduo aber wieder an die Erfolge vor dem Winter anknüpfen können.

Müden (immer noch ohne Niederlage) feierte beim 3:0 beim SV Masburg II den 14. Sieg im 18 Spiel und führt die Tabelle mit sechs Punkten vor Landkern an. Die SG schlug auf ihrem Hartplatz in Illerich nach zweimaligen Rückstand den Tabellenvorletzten Spvgg Cochem II doch noch mit 3:2. Der Dritte Mosel Löf II sitzt mit einem Punkt weniger (aber auch einem Spiel mehr) Landkern im Nacken.

14 der 21 Vizemeister steigen in die B-Klasse auf

Die Aufstiegsregelung: Der Meister steigt in die B-Klasse auf, der Vizemeister hat gute Chance, auch „hoch“ zu dürfen, denn nach derzeitigem Stand dürften die 14 „punktbesten“ Tabellenzweiten aus den 21 C-Klassen nach der Quotientenregelung hoch. Auf dem besten Weg zurück in die B-Klasse ist in der C Staffel 20 die SG Bremm II nach dem 5:1 bei Vulkaneifel Üdersdorf II, denn der Zweite Ellscheid II unterlag Kirchweiler II mit 0:3. Tabellenführer Bremm II (noch ohne Niederlage) hat nun schon neun Punkte Vorsprung.

Die Torschützen in den C-Klassen

Kreisliga C 9

SC SB Filsen - SSV Boppard II 0:10 (0:5). Tore für Boppard II: Marinko Orlovic (3), Kai Dshoraew (2), Kamil Arda, Stipan Boskovic, Raghib El Guennouni, Osasumwen Victor, Eigentor.

SC Weiler II - Syrien Koblenz II 3:0 (3:0). Tore: 1:0 Jordan Endreß, 2:0 und 3:0 Domnik Kokoscha.

SSV Buchholz - SG Moseltal Dieblich II 9:0 (7:0). Tore: Marco Wolter (2), Boris Stöber (2), Lino Dörr (2), Leon Bergmann, Florian Schommers und Christian Schneider.

Kreisliga C 12

SV Masburg II - SV Müden 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Dominik Müller, 0:2 und 0:3 Nicolas Linde.

SG Landkern/Illerich - Spvgg Cochem II 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Martin Vogt, 1:1 Alexander Klee, 1:2 Vogt, 2:2 Leon Schmitz, 3:2 Kevin Schuster.

SSG Lutzerather Höhe - SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl II 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Thomas Krämer, 2:0 Jonah Castor, 3:0 und 4:0 Krämer.

Kreisliga C 13

SG Morshausen II - SG Uhler/Kastellaun II 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Michael Kassner, 1:1 Christopher Seis.

SG Braunshorn/Ehrbachtal II - TuS Ellern 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Mark Thomaßen, 1:1 Stefan Wiechert, 2:1 Janis Leidig, 3:1 Ben Bunzel. Anmerkung: Spiel war gleichzeitig Pokalspiel, Braunshorn II zieht durch den Sieg ins Halbfinale ein.

TuS Treis-Karden - SG Hunsrückhöhe II 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Hakan Dicle, 2:0 Christopher Angsten, 3:0 Dicle.

SG Sohren II - SG Ober Kostenz/Kappel II 2:4 (1:1). Tore: 0:1 Marlon Kreutz, 1:1 Andrej Eck, 1:2 Sebastian Paffenholz, 1:3 Francois Höveler, 2:3 Waldemar Stier, 2:4 Johannes Franzmann.

SG Dickenschied/Gemünden II - SG Laudert II 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Peter Melsheimer, 1:1 Jonas Stahl, 2:1 Janik Kühnreich.SG Werlau/Urbar II - SG Biebertal/Unterkülztal II 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Paul Hemp.

Kreisliga C 20

SG Vulkaneifel II - SG Bremm II 1:5 (1:3). Tore für Bremm II: 1:1 Michael Thelen, 1:2 Nick Schneiders, 1:3 Florian Brück, 1:4 Leo Görgen, 1:5 Paul Straub.

SSG Lutzerather Höhe II - SG Alftal Bausendorf 2:3 (1:3). Tore für Lutzerath II: 1:1 Mahmud Al Hussein, 2:3 Dominik Willems.