Kreisliga C Staffel 12 Mertens-Brüder mit Doppelpack für Bremmer Reserve Michael Bongard 26.10.2026, 12:39 Uhr

i Maurice Mertens (links) spielte in der Bremmer C-Klasse-Reserve mit und machte wie sein Bruder Luca zwei Tore beim 5:1-Sieg auf dem Ausweichplatz in Beuren gegen Vordereifel Langenfeld II. Die Mertens-Brüder hatten freitags im A-Klasse-Match der SGB gegen Vorderhunsrück (1:1) gefehlt und mischten dann am Sonntag in der Reserve mit. Mark Dieler

In der C Staffel 12 läuft nach der Niederlage des Dritten Vordereifel Langenfeld II bei der SG Bremm II alles auf einen Zweikampf an der Spitze zwischen Boos/Weiler und Kürrenberg hinaus.

Eine Partie hat in der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 nicht stattgefunden: Das Spiel der SG Eifelhöhe II gegen die SG Boos/Weiler wurde nach Platzsperren in Büchel und Gevenich abgesagt. Boos/Weiler (30 Punkte) bleibt mit einem Spiel weniger Tabellenführer vor der SG Kürrenberg (28 Punkte), die sich bei Schlusslicht SV Ulmen II zu einem 3:1-Sieg mühte.







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