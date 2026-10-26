In der C Staffel 12 läuft nach der Niederlage des Dritten Vordereifel Langenfeld II bei der SG Bremm II alles auf einen Zweikampf an der Spitze zwischen Boos/Weiler und Kürrenberg hinaus.
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Eine Partie hat in der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 nicht stattgefunden: Das Spiel der SG Eifelhöhe II gegen die SG Boos/Weiler wurde nach Platzsperren in Büchel und Gevenich abgesagt. Boos/Weiler (30 Punkte) bleibt mit einem Spiel weniger Tabellenführer vor der SG Kürrenberg (28 Punkte), die sich bei Schlusslicht SV Ulmen II zu einem 3:1-Sieg mühte.