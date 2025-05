Die Meisterschaftsentscheidungen in den C Staffeln 9 und 13 fallen am letzten Spieltag.

Der SSV Buchholz und die SG Werlau/Urbar II stehen vor dem Gewinn der Meisterschaft in ihren jeweiligen Staffeln der Fußball-Kreisliga C.

Nach dem 4:0 gegen den FSV Lahnstein II geht Buchholz in der C Staffel 9 mit zwei Punkten Vorsprung auf Rot-Weiss Koblenz III (6:1-Sieger bei Weiler II) in den letzten Spieltag. Aufgrund des hohen Punktequotienten, der es wohl allen Tabellenzweiten möglich macht, in die B-Klasse hochzugehen, ist der Buchholzer Aufstieg schon fix. Nun soll aber noch die Meisterschaft her. Der notwendige Sieg am letzten Spieltag am Sonntag beim Schlusslicht Filsen sollte Formsache sein.

Werlau II reicht ein Sieg am Freitag zum Titelgewinn in der C 13

Die SG Werlau/Urbar II wäre mit einem Sieg am Freitag beim Vorletzten SG Ober Kostenz II ebenfalls Meister in der C Staffel 13. Nach dem 1:1 gegen den Dritten Sohren II geht Werlau II mit einem Punkt Vorsprung auf den Zweiten Ellern in den letzten Spieltag. Werlau II ist aber nicht aufstiegsberechtigt (Erste spielt B-Klasse), Ellern darf als Nachrücker hoch in die B-Klasse.