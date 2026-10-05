Im siebten Spiel der C Staffel 12 hat der SV Masburg II im COC-Duell gegen die SG Eifelhöhe II den ersten Saisonsieg gefeiert und die Rote Laterne des Schlusslichts an den SV Ulmen II weitergereicht.
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In der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 setzen sich Tabellenführer SG Boos/Weiler (4:0 gegen die SG Brohlbachtal II) und der Zweite SG Kürrenberg (2:1 gegen die SSG Lutzerather Höhe) immer mehr von der Konkurrenz ab. Boos/Weiler ist mit der perfekten Ausbeute von 24 Punkten Erster, Kürrenberg mit 21 Punkten Zweiter, die FSG Vordereifel Langenfeld II folgt auf Rang drei mit 18 Zählern.