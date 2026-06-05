Hammels turbulenter Sommer Malbergs Trainer schießt Zweite zur Vizemeisterschaft Jona Heck 05.06.2026, 11:02 Uhr

i Einen ähnlich fokusierten Blick zeigte Malbergs Florian Hammel auch bei seinem Elfmeter, der die SG Malberg II zurück in die B-Klasse katapultierten könnte. Jürgen Augst/byJogi

Florian Hammel hatte in den letzten Wochen einiges zu feiern. Mit seinen Malbergern sicherte er sich die Meisterschaft in der Bezirksliga Ost und schaffte den Wiederaufstieg in die Rheinlandliga. Für die eigene Reserve legte er auf dem Feld nach.

Für Florian Hammel waren es turbulente Tage, in denen er aus dem Feiern gar nicht mehr herauskam. Am Mittwoch nach Pfingsten gewann der Trainer mit seiner SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der Bezirksliga Ost gegen die SG 06 Betzdorf und schaffte damit den direkten Wiederaufstieg in das Verbandsoberhaus.







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