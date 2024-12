Unschöne Szenen in Kürrenberg Lutzerather Höhe: Urteil gegen SSG und Trainerwechsel 12.12.2024, 06:30 Uhr

i Symbolbild dpa / Frank May

Die Emotionen kochten über Mitte November im C-Klasse-Spiel zwischen dem Tabellensiebten Kürrenberg und dem Neunten Lutzerather Höhe. Nach Faustschlägen konnte das Spiel nicht zu Ende gebracht werden. Die Spruchkammer fällte nun ein Urteil.

. Unschöne Szenen hat es am 15. November im Spiel zwischen der SG Kürrenberg und der SSG Lutzerather Höhe in der Fußball-Kreisliga C Staffel 12, die vom Kreis Hunsrück/Mosel geleitet wird, gegeben. Nun hat die Spruchkammer um den Vorsitzenden Jürgen Skala ein Urteil gefällt.

