Die SG Landkern/Illerich hat den Aufstieg aus der C- in die B-Klasse geschafft. Nach dem 4:1 gegen Hausen II wurde kräftig gefeiert in der Eifel.

Wenn der Meister nicht will, freuen sich der Zweite und der Dritte – und damit die SG Landkern/Illerich, die aus der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 in die B-Klasse aufsteigen wird, das steht nach dem 4:1 (2:1) in Illerich vor 120 Zuschauern gegen den TuS Hausen II fest. Mit 58 Zählern steht die SG punktgleich mit der SG Mosel Löf II (7:1 bei Cochem II). Meister SV Müden hatte sich bekanntlich im Laufe der Woche gegen einen Aufstieg entschieden, Landkern und Löf II sind aufgrund ihres hohen Punktequotienten sicher durch.

Das bestätigte der Verband Landkerns Trainer und Abteilungsleiter Christopher Marx: „Wir wollten das wissen, damit wir auch im Falle eines Sieges feiern konnten.“ Das tat die SG ausgiebig. „Es war ein sehr schöner Abend“, schmunzelt Marx. Für die Rückkehr in die B-Klasse nach sechs Jahren sehen sich die Eifeler gerüstet, der eine oder andere ältere Spieler wird kürzertreten, es wird aber Zugänge geben. „Da führen wir noch abschließende Gespräche“, sagt Marx.