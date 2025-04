Der SSV Buchholz steht im Halbfinale des Fußball-Kreispokals 2. Der Tabellenführer der Kreisliga C Staffel 9 schlug den Spitzenreiter der C Staffel 20, die SG Bremm II, mit 6:3 (3:0). Im Halbfinale trifft das Team von Andreas Braun und Lino Dörr auswärts am 30. April auf die SG Braunshorn/Ehrbachtal II (Vierter C 13). Der Gewinner steht am 31. Mai im Endspiel der SG Biebertal/Unterkülztal II (Elfter C 13) gegenüber.

Zum turbulenten Kick der Tabellenführer: Buchholz führte nach vier Minuten durch Dörr und Leon Bergmann bereits mit 2:0, Bergmann legte in der 44. Minute zum 3:0 nach. Dörr traf per Elfmeter nach 55 Minuten zum 4:0, ehe es doch noch spannend wurde. Der Buchholzer Florian Papberg flog vom Platz, den fälligen Elfmeter verwandelte Bremms Moritz Schmitz (58.). Maro Pellenz legte das 4:2 direkt nach (61.). Aber Dörr machte mit seinem dritten Tor im Gegenzug das 5:2, ehe Ben Kranz wieder verkürzte (66.). Ahmet Köküsari besorgte in der 90. Minute den 6:3-Endstand.