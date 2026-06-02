Das war ein wahres Kreisliga-Spektakel am Montagabend in Atzelgift. Über 600 Zuschauer waren gekommen, um das Entscheidungsspiel zwischen den beiden Reservemannschaften zu sehen. 17 Tore waren am Ende notwendig, um einen Sieger zu ermitteln.
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Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen kommt aus dem Feiern nicht mehr heraus: Nachdem sich die erste Mannschaft vergangenen Mittwoch im Entscheidungsspiel der Bezirksliga Ost vor 2500 Zuschauern die Meisterschaft und den direkten Wiederaufstieg in die Rheinlandliga sicherten, legte nun die Reserve im Entscheidungsspiel der Kreisliga C1 um den zweiten Platz nach.