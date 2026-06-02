Malberg II siegt bei Spektakel Kreisliga C1: 17. Tor bringt Entscheidung um Platz zwei Moritz Hannappel 02.06.2026, 17:45 Uhr

i Erst Drama, dann ausgelassener Jubel: Die SG Malberg II sicherte sich durch einen Sieg nach Elfmeterschießen gegen die SG Weitefeld II den zweiten Platz in der Kreisliga C1 und darf damit auf den Aufstieg in die Kreisliga B hoffen. Dominik Scholl

Das war ein wahres Kreisliga-Spektakel am Montagabend in Atzelgift. Über 600 Zuschauer waren gekommen, um das Entscheidungsspiel zwischen den beiden Reservemannschaften zu sehen. 17 Tore waren am Ende notwendig, um einen Sieger zu ermitteln.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen kommt aus dem Feiern nicht mehr heraus: Nachdem sich die erste Mannschaft vergangenen Mittwoch im Entscheidungsspiel der Bezirksliga Ost vor 2500 Zuschauern die Meisterschaft und den direkten Wiederaufstieg in die Rheinlandliga sicherten, legte nun die Reserve im Entscheidungsspiel der Kreisliga C1 um den zweiten Platz nach.







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