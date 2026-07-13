Die Klasseneinteilung im FVR Kreis Hunsrück/Mosel: C-Klasse beginnt 14 Tage später Michael Bongard 13.07.2026, 14:25 Uhr

i Für die Reserve-SG Braunshorn/Ehrbachtal (in Rot) und den VfR Bad Salzig beginnt in der C Staffel 13 die Saison zwei Wochen später am 23. August, weil wie in der C Staffel 14 nur zwölf Teams am Start sind. Mark Dieler

Planänderung: Weil nur jeweils zwölf Mannschaften in den Kreisligen C 13 und C 14, die vom Kreis Hunsrück/Mosel geleitet werden, am Start sind, beginnt die Saison zwei Wochen später.

Verspäteter Saisonstart in der Fußball-Kreisliga C – zumindest in den beiden Staffel 13 und 14, die vom Kreis Hunsrück/Mosel geleitet werden. Statt am 9. August geht es 14 Tage später am 23. August erst in der untersten Spielklasse los.Eigentlich wollte Spielleiter Michael Melzer in den beiden Staffeln C 13 und C 14, die nur je zwölf Teams haben, mit einem Spielplan für 14 Teams hantieren, pro Spieltag hätten jeweils zwei Teams frei gehabt.







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