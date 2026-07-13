Planänderung: Weil nur jeweils zwölf Mannschaften in den Kreisligen C 13 und C 14, die vom Kreis Hunsrück/Mosel geleitet werden, am Start sind, beginnt die Saison zwei Wochen später.
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Verspäteter Saisonstart in der Fußball-Kreisliga C – zumindest in den beiden Staffel 13 und 14, die vom Kreis Hunsrück/Mosel geleitet werden. Statt am 9. August geht es 14 Tage später am 23. August erst in der untersten Spielklasse los.Eigentlich wollte Spielleiter Michael Melzer in den beiden Staffeln C 13 und C 14, die nur je zwölf Teams haben, mit einem Spielplan für 14 Teams hantieren, pro Spieltag hätten jeweils zwei Teams frei gehabt.