In der C Staffel 14 hätte es den TuS Kirchberg III fast erwischt, bei Türkgücü Simmern stand es bis tief in die Nachspielzeit 1:1. Doch dann traf die Kirchberger Dritte doch noch zum Sieg.
In der Fußball-Kreisliga C Staffel 14 hat der TuS Kirchberg III seine weiße Weste auf den letzten Drücker gewahrt: Bei Türkgücü Simmern schoss die Kirchberger Dritte in der achten Minute der Nachspielzeit durch Frederik Tries das Siegtor zum 2:1. Es war der siebte Sieg im siebten Spiel für das Team von Jürgen Kiefer.