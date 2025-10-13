Spätes 2:1 bei Türkgücü Kirchberg III zieht den Kopf aus der Schlinge 13.10.2025, 14:04 Uhr

i Symbolbild dpa

In der C Staffel 14 hätte es den TuS Kirchberg III fast erwischt, bei Türkgücü Simmern stand es bis tief in die Nachspielzeit 1:1. Doch dann traf die Kirchberger Dritte doch noch zum Sieg.

In der Fußball-Kreisliga C Staffel 14 hat der TuS Kirchberg III seine weiße Weste auf den letzten Drücker gewahrt: Bei Türkgücü Simmern schoss die Kirchberger Dritte in der achten Minute der Nachspielzeit durch Frederik Tries das Siegtor zum 2:1. Es war der siebte Sieg im siebten Spiel für das Team von Jürgen Kiefer.







