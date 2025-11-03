Kreisliga C Staffel 14 Kirchberg III gelingen zwei Hattricks in einer Halbzeit 03.11.2025, 11:21 Uhr

Das gibt es nicht alle Tage: In der C Staffel 14 gelangen zwei Akteuren des TuS Kirchberg III in der ersten Halbzeit beim 7:1 gegen Sohren II je ein lupenreiner Hattrick.

Mit einem besonderen Kunststück hat sich der TuS Kirchberg III zum Herbstmeister in der Fußball-Kreisliga Staffel 14 gekürt: Der Tabellenführer schlug die SG Sohren/Büchenbeuren II mit 7:1. Zur Pause stand es schon 6:0 für Kirchberg III – und das nach je einem Hattrick von Werner Wegendt (1:0, 2:0 und 3:0 zwischen der 5.







