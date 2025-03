Nach 15 Spielen ist Schluss: Die SG Urmersbach/Düngenheim/Monreal hat ihre Mannschaft aus der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 zurückgezogen. Zur Partie gegen den TuS Hausen II trat die kreisübergreifende SG, gegründet im Jahr 2016, nicht mehr an – und wird das auch diese Saison nicht mehr tun. Die restlichen Spiele des bis dato Zehnten der 14er-Staffel werden nun jeweils für den Gegner gewertet.

Jens Wilhelmi, zweiter Vorsitzender und Abteilungsleiter des TuS Düngenheim, nennt einen Grund für den Rückzug, der in der letzten Zeit nicht nur von ihm zu hören ist: „Dauerhafter Spielermangel.“ Ein geregelter Trainingsbetrieb war für das Gespann Thomas Schäfer/Denise Becker gar nicht mehr möglich, wie Wilhelmi erklärt: „Wir haben ja nicht mehr trainiert, es waren eh nur drei, vier Zusagen. Seit Wochen geht es darum: Wer kann, wer will, haben wir überhaupt elf Spieler. Für Sonntag hätten wir neun Mann gehabt ohne Torwart. Das Thema Abmeldung hatten wir in den letzten Wochen öfter und der Tenor war: Wenn es gar nicht mehr geht, müssen wir die bittere Pille schlucken.“

2022 freiwilliger Rückzug in die B-Klasse

Das tat die SG nun, 2022 hatte sie bereits freiwillig von der B- in die C-Klasse zurückgezogen, nun muss man das (vorläufige) Aus und die dadurch entstehenden Kosten schlucken. Aber ein endgültiges Aus soll das auf keinen Fall sein, wie Wilhelmi versichert: „Das einer von uns ganz allein was macht, kann ich mir schwer vorstellen, aber wir wollen klar weiter was machen, nächste Saison soll wieder Fußball gespielt werden. Es war jetzt das erste Mal, dass wir die weiße Fahne hissen, aber es soll weitergehen.“

Da die SG zwischen dem Rhein/Ahr-Klub Monreal und den beiden Hunsrück/Mosel-Vereinen Urmersbach und Düngenheim weiter besteht, werden die Gespräche erst einmal intern geführt. „Wir sprechen jetzt in der SG – und dann schauen wir, wie es weitergeht“, so Wilhelmi.