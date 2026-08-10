Kreisliga C Staffel 14 Kantersiege für Niedersohren und Rheinblick III Michael Bongard 10.08.2026, 10:58 Uhr

i Das erste Tor in der C Staffel 14 für den nach 43 Jahren wieder eigenständig am Spielbetrieb teilnehmenden SV Niedersohren: Marlin Alt überwindet die Abwehr der SG Zell/Bullay/Alf II und trifft zum 1:0 beim 6:1-Kantersieg der Niedersohrener. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Nach dem Triumph im Kreispokal 2 hat der wieder eigenständige SV Niedersohren auch bei seinem Debüt in der Meisterschaft ordentlich zugeschlagen und im ersten Spiel der C Staffel 14 die SG Zell II mit 6:1 bezwungen.

Der SV Niedersohren hat sich nach 43 Jahren ohne eigenständige Fußballmannschaft auch in der Meisterschaft der Kreisliga C Staffel 14 mit einem Torfestival zurückgemeldet. Vier Tage nach dem 11:2-Triumph in der ersten Runde des Kreispokals 2 Hunsrück/Mosel gegen den Titelverteidiger SG Braunshorn/Ehrbachtal II schlug der SV Niedersohren auch das einzige Mosel-Team der C Staffel 14, die SG Zell/Bullay/Alf II, deutlich mit 6:1 (3:0).







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