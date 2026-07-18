Eva Werner ist die erste Frau im Fußballkreis Hunsrück/Mosel, die bei den Männern mitspielt. In der C-Klasse bei der SG Auderath/Alflen tut sie das. In einem Team mit ihrem Freund Jan Niklas Barbara. Wir haben ihn gefragt, wie er das findet.
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Der C-Klässler SG Auderath/Alflen hat ein Novum zu bieten im Fußballkreis Hunsrück/Mosel: Mit Eva Werner schnürt erstmals eine Frau bei den Männern die Schuhe. Dass sie mithalten kann, bewies sie wie berichtet zuletzt beim Testspiel gegen die Spvgg Cochem II, als sie beim 4:2 doppelt traf.