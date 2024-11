Der SV Müden ist weiter nicht zu stoppen in der Fußball-Kreisliga C Staffel 12: Das 4:0 bei der SSG Lutzerather Höhe war der achte Sieg im neunten Spiel (ein Remis beim 1:1 gegen Hausen II) für den SVM, der nach der Trennung vom FSV Moselkern (Spielbetrieb eingestellt) und dem TuS Treis-Karden (Vierter C Staffel 13) nach mehr als 20 Jahren wieder eigenständig unterwegs ist.