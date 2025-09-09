Hohe Strafen für den SSV Boppard, der bei seiner Reserve in der C-Klasse einen Spieler einsetzte, der nicht spielberechtigt gewesen ist.

Der SSV Boppard II hat in der Fußball-Kreisliga C Staffel 13 beim 4:3-Sieg gegen die SG Maifeld-Elztal III einen Spieler unter falschem Namen eingesetzt. Für den Verein und die Verantwortlichen hagelt es hohe Strafen.

Am 31. August, es war der vierte Spieltag in der C Staffel 13, hat der SSV Boppard II mit 4:3 gegen die SG Maifeld-Elztal III gewonnen. Nach einem „Insidertipp“ legte Maifeld-Elztal Protest gegen die Spielwertung ein. Boppard II setzte nachweislich einen Spieler unter falschem Namen ein, das belegen auch Fotoaufnahmen, die der Kreisspruchkammer Hunsrück/Mosel um Chef Jürgen Skala vorliegen.

Trainer werden auch als Spieler bis zum 31. Mai 2026 gesperrt

Mit der Nummer 13 stand Kamil Arda im Spielbericht bei Boppard II. Aber Arda spielte nicht, sondern Lukas Lohr, der eigentlich eine Spielberechtigung für den SC Bendorf-Sayn hat. Lohr ist nach Boppard gezogen, sein Wechsel zum SSV verzögerte sich aber. Erst im November wäre Lohr für Boppard spielberechtigt gewesen. Trotzdem ließ die Bopparder Reserve Lohr gegen Maifeld-Elztal III auflaufen – unter Ardas Namen.

Das kam schnell heraus. „Der Tatbestand Spielmanipulation ist erfüllt. Der Spieler Lohr hat unter falschem Namen gespielt“, sagt Spruchkammer-Chef Skala. Der SSV Boppard räumte den Sachverhalt schnell ein. Hohe Strafen gibt es dennoch für den Verein, die Verantwortlichen und den Spieler Lohr: Boppard muss 450 Euro als Strafe bezahlen, zudem gehen die drei Punkte an Maifeld-Elztal III. Der Spieler Lohr wird für sechs Monate gesperrt. Noch höher sind die Strafen für den Trainer von Boppard II, Nikolas Block, seinen Co-Trainer Marinko Orlovic sowie den Mannschaftsverantwortlichen Maximilian Hetmann. Letztgenannter bekommt ein Amtsverbot bis zum 31. Mai 2026. Block und Orlovic werden ebenfalls bis zum 31. Mai 2026 gesperrt. Sie dürfen kein Traineramt im Verein übernehmen, und sie werden auch bis zu dem Tag automatisch als Spieler gesperrt. Block und Orlovic sind Spieler der Bopparder A-Klasse-Mannschaft.

„Das war guter Wille von den Trainern und kein krasser Vorsatz. Natürlich war die Aktion total dämlich.“

Volker Icks, Sportlicher Leiter SSV Boppard

Warum haben die Bopparder den Spieler Lohr eingesetzt unter falschen Namen, obwohl man an dem Tag 14 Mann hatte? „Wir hatten eigentlich genug Spieler und hätten das alles nicht gebraucht“, antwortet der Sportliche Leiter Volker Icks: „Lukas Lohr trainiert seit Wochen bei uns mit. Kamil Arda konnte kurzfristig nicht, da haben die Trainer entschieden, Lukas Spielpraxis zu geben. Das war guter Wille von den Trainern und kein krasser Vorsatz. Natürlich war die Aktion total dämlich, jetzt zieht das so einen Rattenschwanz nach sich. Die Trainer waren sich in dem Moment der Tragweite der Aktion nicht bewusst gewesen, die beiden sind neu im Geschäft. Ich bin mir sicher, dass so etwas vor allem in der C-Klasse häufiger passiert. Bei dem Urteil hätte ich mir mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Es kommt mir vor, als würde ein Exempel statuiert.“ Wie geht es nun mit Boppard II weiter? Am vergangenen Samstag sorgte man bei Cosmos Koblenz II für einen Spielabbruch, weil man nicht genug Spieler hatte. „Wenn ich das wüsste“, sagt Icks: „Wir müssen die Situation jetzt beobachten und erst mal einen neuen Trainer finden.“