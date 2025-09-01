In der Fußball-Kreisliga C Staffel 12, die vom Kreis Rhein/Ahr geleitet wird, hat die SSG Lutzerather Höhe auch ihr zweites Spiel gewonnen. Mit 3:1 (3:0) setzte sich die SSG in Boos bei der SG Weiler II durch. Trotz der makellosen Bilanz belegen die Lutzerather nur Tabellenplatz fünf, weil sie erst zwei von vier möglichen Partien bestritten haben. Ganz vorne mit drei Siegen und einer Niederlage stehen die SG Mayen/Monreal und der SV Ulmen II, der sich bei der DJK Kelberg II mit 3:0 behauptete. Der SV Masburg II feierte seinen ersten Sieg im COC-Derby gegen die Spvgg Cochem II. Die Masburger Reserve lag 0:2 hinten, drehte aber mit drei Toren in der Schlussviertelstunde noch die Partie. In der C Staffel 13 (geleitet vom Kreis Hunsrück/Mosel) waren die beiden COC-Lokalrivalen TuS Treis-Karden und SV Müden nicht im Einsatz. Die Treis-Kardener Partie beim VfR Koblenz II wurde auf den 4. November, das Müdener Heimspiel gegen Spay/Rhens II auf den 21. November verlegt.