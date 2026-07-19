Es ist ein magischer Ort, der aber über Jahrzehnte tief in einen Dornröschenschlaf versunken war. Das wird sich schon bald ändern: Grün-Weiß Großholbach betritt die Fußballbühne und spielt da, wo einst der Aufstieg der Sportfreunde Eisbachtal begann.
Lesezeit 3 Minuten
Der Fußballkreis Westerwald/Wied ist um einen Verein gewachsen: Gegründet erst im Oktober 2025, nimmt Grün-Weiß Großholbach zur neuen Saison 2026/27 den Spielbetrieb auf. Ernst wird es für die Mannschaft zum ersten Mal am Sonntag, 9. August, wenn sie zum Auswärtsspiel in der Kreisliga C, Staffel 5, bei den SF Höhr-Grenzhausen III antritt, ehe sie sich am Sonntag,16.