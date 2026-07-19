Wo Eisbachtals Aufstieg begann Grün-Weiß Großholbach haucht Kultstätte neues Leben ein Marco Rosbach 19.07.2026, 19:03 Uhr

i Mit einem ersten Treffen im Garten eines Spielers nahm das Projekt Grün-Weiß Fahrt auf. Schon bald geht es auf dem Großholbacher Waldsportplatz wieder um Punkte. Das weckt Erinnerungen. Johannes Meurer, Jill Kraemer

Es ist ein magischer Ort, der aber über Jahrzehnte tief in einen Dornröschenschlaf versunken war. Das wird sich schon bald ändern: Grün-Weiß Großholbach betritt die Fußballbühne und spielt da, wo einst der Aufstieg der Sportfreunde Eisbachtal begann.

Der Fußballkreis Westerwald/Wied ist um einen Verein gewachsen: Gegründet erst im Oktober 2025, nimmt Grün-Weiß Großholbach zur neuen Saison 2026/27 den Spielbetrieb auf. Ernst wird es für die Mannschaft zum ersten Mal am Sonntag, 9. August, wenn sie zum Auswärtsspiel in der Kreisliga C, Staffel 5, bei den SF Höhr-Grenzhausen III antritt, ehe sie sich am Sonntag,16.







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