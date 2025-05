Gibt es ein „Meisterfinale“ in der C Staffel 13?

In der Kreisliga C Staffel 13 läuft alles auf einen Zweikampf und ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft zwischen dem TuS Ellern und der SG Werlau/Urbar II hinaus.

Ellern gewann 3:1 bei Morshausen II und steht auf Rang eins bei 45 Punkten, der Zweite Werlau II überrollte Dickenschied/Gemünden II mit 7:0 und kommt auf 42 Zähler. Allerdings darf Werlau II noch ein Spiel mehr bestritten. Bei Ellern stehen noch zwei Heimspiele gegen Vorderhunsrück II (11. Mai) und Uhler/Kastellaun II (25. Mai) auf dem Programm. Werlau II muss noch am Freitag zum Letzten Hunsrückhöhe II, ehe das Heimspiel am 18. Mai gegen den Dritten Sohren II (39 Punkte) und zum Abschluss am 25. Mai das Gastspiel beim Drittletzten Ober Kostenz II folgen. Sind Ellern und Werlau II nach dem letzten Spieltag punktgleich, gibt es auf neutralem Platz ein „Meisterfinale“. In der C 9 wahrte drei Spieltage vor Schluss Buchholz durch das 9:0 gegen Nörtershausen II seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf Rot-Weiss Koblenz III.