Vater-Sohn-Duell in Bad Ems Familieninterner Trash-Talk ist im Kurstadt-Derby tabu Stefan Nink 06.09.2026, 09:59 Uhr

i Entspanntes Fachsimpeln vor dem Anpfiff auf der Bank: Während Udo Secker als VfL-Coach Verantwortung trägt, steht Sohnemann Manuel nicht nur den Sportfreunden vor, sondern kickt auch noch regelmäßig in der Zweiten. Andreas Hergenhahn

Mitglieder der Familie Secker spielten am Freitag beim Bad Emser Stadtderby der Fußball-Kreisliga C8 eine große Rolle. Hier Sohn Manuel als Aktiver der Sportfreunde, dort Vater Udo als Coach des VfL. Am Ende setzte sich Udo knapp mit 3:2 durch.

Es war wohl die Macht der Gewohnheit und irgendwie auch zum Schmunzeln. Nahezu sein ganzes Leben als Spieler, Trainer und Funktionär des VfL Bad Ems ging Udo Secker blindlings in den ihm bestens vertrauten Umkleidetrakt des Silberaustadions, weil seine Mannschaft ja schließlich dort Gastgeber war.







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