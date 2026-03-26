In der C Staffel 14 verzichtete die SG Dickenschied/Gemünden II im Spiel gegen die SG Hausbay/Ehrbachtal II freiwillig auf einen Mann – bis die in Unterzahl gestarteten Gäste vollzählig waren. Der Verband belohnte den Sportsgeist jetzt.
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Die SG Dickenschied/Gemünden II ist mit dem Fairnesspreis des Fußballverbandes Rheinland ausgezeichnet worden: Spielleiter Hans-Jürgen Diel überreichte dem Dickenschied/Gemündener Spielertrainer Christian Forster eine Urkunde und ein Präsent als Dank für ein ausgesprochen faires Verhalten.