Kreisliga C Staffel 14 Fairnesspreis für die SG Dickenschied/Gemünden II Michael Bongard 26.03.2026, 11:03 Uhr

i Spielleiter Hans-Jürgen Diel (links) überreichte Christian Forster, Spielertrainer der SG Dickenschied/Gemünden II, eine Urkunde und ein Präsent als Dank für ein ausgesprochen faires Verhalten im Heimspiel gegen Hausbay/Ehrbachtal II. Hans-Jürgen Diel

In der C Staffel 14 verzichtete die SG Dickenschied/Gemünden II im Spiel gegen die SG Hausbay/Ehrbachtal II freiwillig auf einen Mann – bis die in Unterzahl gestarteten Gäste vollzählig waren. Der Verband belohnte den Sportsgeist jetzt.

Die SG Dickenschied/Gemünden II ist mit dem Fairnesspreis des Fußballverbandes Rheinland ausgezeichnet worden: Spielleiter Hans-Jürgen Diel überreichte dem Dickenschied/Gemündener Spielertrainer Christian Forster eine Urkunde und ein Präsent als Dank für ein ausgesprochen faires Verhalten.







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