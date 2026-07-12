Eva Werner ist die erste Frau, die im Fußballkreis Hunsrück/Mosel bei den Männern aufgelaufen ist. Die Torjägerin machte da weiter, wo sie bei Eifelhöhe Mosel in der Frauen-Bezirksliga aufgehört hat. Sie traf direkt doppelt für C-Ligist Auderath.
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„Sehr gut, Eva, sehr gut“, hörte man Björn Laux, Trainer der SG Auderath/Alflen, beim Testspiel seiner Mannschaft oft rufen. Im Rahmen des Sportfestes in Gevenich traf sein Team auf den C-Klasse-Kontrahenten Spvgg Cochem II und gewann 4:2.Dass Laux diese Worte rufen konnte, liegt daran, dass der Fußball wieder einmal eine Geschichte geschrieben hat, die es so im Kreis Hunsrück/Mosel noch nie gegeben hat.