Debüt für C-Ligist Auderath Eva Werner trifft direkt doppelt bei den Männern Alfons Benz 12.07.2026, 21:00 Uhr

i Eva Werner ist die erste Frau im Fußballkreis Hunsrück/Mosel, die bei den Männern mitmischt. Ihr Debüt feierte die Stürmerin für C-Ligist SG Auderath/Alflen im Testspiel gegen die Spvgg Cochem II. Eva Werner traf beim 4:2-Sieg direkt doppelt. Alfons Benz

Eva Werner ist die erste Frau, die im Fußballkreis Hunsrück/Mosel bei den Männern aufgelaufen ist. Die Torjägerin machte da weiter, wo sie bei Eifelhöhe Mosel in der Frauen-Bezirksliga aufgehört hat. Sie traf direkt doppelt für C-Ligist Auderath.

„Sehr gut, Eva, sehr gut“, hörte man Björn Laux, Trainer der SG Auderath/Alflen, beim Testspiel seiner Mannschaft oft rufen. Im Rahmen des Sportfestes in Gevenich traf sein Team auf den C-Klasse-Kontrahenten Spvgg Cochem II und gewann 4:2.Dass Laux diese Worte rufen konnte, liegt daran, dass der Fußball wieder einmal eine Geschichte geschrieben hat, die es so im Kreis Hunsrück/Mosel noch nie gegeben hat.







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