In der C Staffel 12 macht Eva Werner, die „Frau unter den Männern“, wieder von sich reden mit einem Doppelpack für ihre SG Auderath/Alflen. Tabellenführer SG Boos/Weiler setzte sich indes von Verfolger SG Kürrenberg in der C 12 ab.
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Die SG Boos/Weiler hat in der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 ihren Vorsprung ausgebaut: Tabellenführer Boos/Weiler gewann durch ein Tor von Niklas Weber in der 24. Minute mit 1:0 beim Fünften SSG Lutzerather Höhe. Verfolger SG Kürrenberg „patzte“ beim 3:3 bei der SG Bremm II (7.