Kreisliga C Staffel 12 Eva Werner schießt ihre Auderather auf Rang vier Michael Bongard 12.10.2026, 10:44 Uhr

i Hat das Ziel, das gegnerische Tor, auch bei den Männern im Blick: Eva Werner traf doppelt beim 5:2-Auswärtssieg ihrer SG Auderath/Alflen in der C Staffel 12 bei der SG Boos/Weiler II. Werner, die einzige Frau bisher im regionalen Männerfußball, steht mittlerweile schon bei fünf Saisontoren. Alfons Benz

In der C Staffel 12 macht Eva Werner, die „Frau unter den Männern“, wieder von sich reden mit einem Doppelpack für ihre SG Auderath/Alflen. Tabellenführer SG Boos/Weiler setzte sich indes von Verfolger SG Kürrenberg in der C 12 ab.

Die SG Boos/Weiler hat in der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 ihren Vorsprung ausgebaut: Tabellenführer Boos/Weiler gewann durch ein Tor von Niklas Weber in der 24. Minute mit 1:0 beim Fünften SSG Lutzerather Höhe. Verfolger SG Kürrenberg „patzte“ beim 3:3 bei der SG Bremm II (7.







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