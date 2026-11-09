Kreisliga C Staffel 12 Eva Werner schießt Auderath auch in Mayen zum Sieg Michael Bongard 09.11.2026, 11:57 Uhr

i Symbolbild dpa

Rückrundenauftakt in der C Staffel 12 – und auch da traf die einzige Frau im regionalen Männerfußball: Eva Werner schoss die SG Auderath/Alflen zum 3:2-Auswärtssieg bei der SG Monreal/Mayen.

Nach einem „geradeso“ 1:0-Auswärtssieg durch ein spätes Tor von Christopher Weirich (81.) im Nachholspiel in Büchel am vergangenen Mittwoch bei der SG Eifelhöhe II hat sich die SG Boos/Weiler zum Rückrundenauftakt der Fußball-Kreisliga C Staffel 12 wieder in Torlaune präsentiert: Der makellose Tabellenführer feierte beim 9:1 gegen die eigene Reserve den 13.







Artikel teilen

Artikel teilen