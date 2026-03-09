In der C Staffel 12 hat Lutzerather Höhe II als letzte Mannschaft der Liga den ersten Saisonsieg eingefahren. Damit missglückte das Debüt des neuen Spielertrainers von Eifelhöhe II.
Aufstand der Kellerkinder am ersten regulären Spieltag nach der Winterpause in der Fußball-Kreisliga C Staffel 12: Schlusslicht SSG Lutzerather Höhe II fuhr beim 4:3-Erfolg in Gevenich bei der SG Eifelhöhe II den ersten Saisonsieg ein. Auch der Tabellenvorletzte SV Masburg II überraschte mit einem 1:0-Erfolg auf dem Kaisersescher Kunstrasen gegen den Sechsten SG Mayen/Monreal.