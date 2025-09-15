In der Fußball-Kreisliga C Staffel 13 hat der TuS Treis-Karden beim 2:5 gegen den Tabellenvierten VfR Bad Salzig seine erste Niederlage kassiert. Es war für die Treis-Kardener erst der dritte Auftritt. Bei vier Spielen und neun Punkten steht der COC-Rivale SV Müden, der am fünften Spieltag frei hatte. Müden ist Fünfter. Neuer Tabellenführer ist nach dem 4:2-Sieg im Spitzenspiel beim SC Weiler II die SG Maifeld-Elztal III. Am Freitag (20 Uhr) muss Treis-Karden zum Spitzenreiter nach Mertloch.

In der Kreisliga C Staffel 12 setzte die SSG Lutzerather Höhe ihren Lauf fort. Die SSG feierte beim 5:3 bei der SG Hocheifel Adenau II den vierten Sieg im vierten Spiel. Die gleiche makellose Bilanz weist in der Liga als einziger die SG Ahrtal Hönningen II auf. Neuer Tabellenführer, weil ein Spiel mehr, ist die FSG Kirchwald II mit 13 Punkten nach dem 6:1 gegen die Spvgg Cochem II. Masburg II (2:1 gegen Lutzerath II) und Eifelhöhe II (3:2 gegen Weiler/Boos II) feierten ihren zweiten Sieg.