Ellern schlägt Kirchberg III im Spitzenspiel mit 1:0

Ein spätes Tor von Andreas Stein hat das Spitzenspiel zwischen dem TuS Ellern und dem TuS Kirchberg III entschieden – beide Teams stehen nun punktgleich an der Tabellenspitze der C Staffel 14.
Lesezeit 1 Minute
Der TuS Ellern hat das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga C Staffel 14 mit 1:0 (0:0) gegen den TuS Kirchberg III gewonnen. Das Tor des Tages fiel nach 85 Minuten: Die Kirchberger Abwehr konnte den Ball nicht klären, Andreas Stein stand goldrichtig und machte das Siegtor vor 90 Zuschauern.