Kreisliga C Staffel 14 Ellern schlägt Kirchberg III im Spitzenspiel mit 1:0 17.11.2025, 13:14 Uhr

i Der TuS Ellern (in Grün, mit Timon Walsdorf) hat sich vom TuS Kirchberg III und Moritz Heidrich nicht aufhalten lassen und das Spitzenspiel in der Kreisliga C Staffel 14 mit 1:0 (0:0) gewonnen. Christian Kiefer

Ein spätes Tor von Andreas Stein hat das Spitzenspiel zwischen dem TuS Ellern und dem TuS Kirchberg III entschieden – beide Teams stehen nun punktgleich an der Tabellenspitze der C Staffel 14.

Der TuS Ellern hat das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga C Staffel 14 mit 1:0 (0:0) gegen den TuS Kirchberg III gewonnen. Das Tor des Tages fiel nach 85 Minuten: Die Kirchberger Abwehr konnte den Ball nicht klären, Andreas Stein stand goldrichtig und machte das Siegtor vor 90 Zuschauern.







Artikel teilen

Artikel teilen