Kreisligen C Staffel 13 und 14 Dünnes Programm, gleich vier Spiele werden abgesagt Michael Bongard 26.10.2026, 13:53 Uhr

i Schöne Momentaufnahme: Der TuS Treis-Karden um Christopher Angsten hat sich in der C Staffel 13 durch das 2:1 gegen Vorderhunsrück II auf Rang zwei vorgearbeitet. Allerdings hat der TuS schon deutlich mehr Spiele absolviert als die Konkurrenten. Sascha Berkele

Nicht viel los in den C-Klassen, die vom Kreis Husnrück/Mosel geleitet werden: Fast die Hälfte der Partien in den Staffeln 13 und 14 wurden am Wochenende abgesagt.

Dünnes Programm in den Fußball-Kreisligen C Staffeln 13 und 14: Von den neun am Wochenende terminierten Paarungen wurden gleich vier kurzfristig abgesetzt, drei aus Personalmangel bei Weiler II, Werlau II und Laudert II. Folgende Partien fielen aus: in der C 13 Rhens II gegen Baybachhöhe II (Platz unbespielbar), Nörtershausen II gegen Weiler II und Müden gegen Werlau II sowie in der C 14 Rheinböllen II gegen Laudert II.







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