Nicht viel los in den C-Klassen, die vom Kreis Husnrück/Mosel geleitet werden: Fast die Hälfte der Partien in den Staffeln 13 und 14 wurden am Wochenende abgesagt.
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Dünnes Programm in den Fußball-Kreisligen C Staffeln 13 und 14: Von den neun am Wochenende terminierten Paarungen wurden gleich vier kurzfristig abgesetzt, drei aus Personalmangel bei Weiler II, Werlau II und Laudert II. Folgende Partien fielen aus: in der C 13 Rhens II gegen Baybachhöhe II (Platz unbespielbar), Nörtershausen II gegen Weiler II und Müden gegen Werlau II sowie in der C 14 Rheinböllen II gegen Laudert II.