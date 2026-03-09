Kreisligen C Staffel 13 und 14 Dramatisches Ende bei Derby in Sohren Michael Bongard 09.03.2026, 12:06 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Dr. N.Lange

Das hatte was von Barcelona 1999: Damals drehte Manchester United in der Nachspielzeit im Champions-League-Finale die Partie gegen den FC Bayern komplett. Ähnlich lief nun in der C Staffel 14 das Derby Sohren II gegen Ober Kostenz/Unzenberg II.

In den Fußball-Kreisligen C Staffeln 13 und 14, die beide vom Kreis Hunsrück/Mosel geleitet werden, haben die ersten Partien nach der Winterpause stattgefunden. Oppenhausen/Nörtershausen II und Urbar/Werlau II ärgerten in der C 13 zwei Spitzenmannschaften, in der C 14 gab es im Derby in Sohren ein dramatisches Ende.







Artikel teilen

Artikel teilen