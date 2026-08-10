Kreisliga C Staffel 12
Doppelpack von Eva Werner gegen Monreal/Mayen
Einstand nach Maß für die erste Frau im rheinländischen Männerfußball: Eva Werner traf am ersten Spieltag der C Staffel 12 direk
Einstand nach Maß für die erste Frau im rheinländischen Männerfußball: Eva Werner traf am ersten Spieltag der C Staffel 12 direkt doppelt für ihre SG Auderath/Alflen beim 6:0-Heimsieg gegen die SG Monreal/Mayen.
Alfons Benz

Am ersten Spieltag der Kreisliga C Staffel 12 hat die erste Frau im Hunsrück/Mosel-Männerfußball (und im gesamten Rheinland) direkt getroffen: Eva Werner führte ihre SG Auderath mit zwei Toren zum 6:0-Sieg gegen Monreal/Mayen.

Lesezeit 1 Minute
In der Fußball-Kreisliga C Staffel 12, die vom Kreis Rhein/Ahr geleitet wird, in der aber acht Teams aus dem Kreis Cochem-Zell mitmischen, ist der Startschuss gefallen. In der 13-köpfigen Liga musste am ersten Spieltag der SV Masburg II zuschauen und greift erst am zweiten Spieltag ins Geschehen ein.
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