Kreisliga C Staffel 12 Doppelpack von Eva Werner gegen Monreal/Mayen Michael Bongard 10.08.2026, 10:41 Uhr

i Einstand nach Maß für die erste Frau im rheinländischen Männerfußball: Eva Werner traf am ersten Spieltag der C Staffel 12 direkt doppelt für ihre SG Auderath/Alflen beim 6:0-Heimsieg gegen die SG Monreal/Mayen. Alfons Benz

Am ersten Spieltag der Kreisliga C Staffel 12 hat die erste Frau im Hunsrück/Mosel-Männerfußball (und im gesamten Rheinland) direkt getroffen: Eva Werner führte ihre SG Auderath mit zwei Toren zum 6:0-Sieg gegen Monreal/Mayen.

In der Fußball-Kreisliga C Staffel 12, die vom Kreis Rhein/Ahr geleitet wird, in der aber acht Teams aus dem Kreis Cochem-Zell mitmischen, ist der Startschuss gefallen. In der 13-köpfigen Liga musste am ersten Spieltag der SV Masburg II zuschauen und greift erst am zweiten Spieltag ins Geschehen ein.







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